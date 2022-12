Kovacic su Orsato | “Ci ha dato contro un rigore ridicolo”

fcinter1908

Fino a quel momento la Croazia , almeno dal punto di vista del possesso palla, era stata superiore all' Argentina che però, dopo il vantaggio arrivato dal dischetto con Lionel Messi , ha preso ...Il corner non concesso dapochi istanti prima del rigore fischiato dall'altra parte del ... "È difficile per me commentare, non so cosa dire ha detto l'ex Inter MateoEntrambe le ... Anche Kovacic punta il dito contro Orsato: “Battuti da un rigore ridicolo” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Siamo stati battuti da un rigore. CONTRO L’ARBITRO – Anche l’ex centrocampista dell’Inter, Mateo Kovacic, non ha digerito la sconfitta contro l’Argentina e se l’è presa con Orsato: «È difficile per me ...