Juve | allarme Vlahovic | cinque big su di lui

Se non recuperi Pogba non puoi rinunciare a nessuno, in questo momento lanon può fare affidamento su Pogba. Non sai quando e non sai come ...Mancano ancora tre settimane alla ripresa del campionato dopo la sosta mondiale ma èrosso per la Juventus. Pogba non recupera, Cuadrado alle prese con noie al ginocchio, Chiesa ...della...Su Corsport - Il nodo Juve. Max riparte e deve subito fare la conta. Come nella prima parte di stagione, la squadra bianconera riprende i lavori e si ritrova con ...Tengono banco gli infortunati in casa Juventus. Le novità dall'infermeria bianconera dopo i ko di Vlahovic e Chiesa.