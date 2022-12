Istat | l’Italia è sempre più vecchia e con meno abitanti Minimo storico delle nascite dal 1861

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La popolazione italiana èpiù, diminuisce il numero dei residenti e aumenta quello dei laureati. A rivelare i dati è l’, nella quarta edizione del “Censimento permanente della popolazione”: l’età media nel 2021 si è alzata di tre anni rispetto al 2011. Si passa da un’età media di 43 anni a 46. La Campania è ancora la regione più giovane, con un’età media di 43,6 anni, mentre la regione più anziana è la Liguria, con un’età media di 49,4 anni. Dalla quarta edizione del Censimento demografico, inoltre, emerge un dato allarmante: nel 2021 si è registrato ildidall’Unità d’Italia. I nati nel 2021, infatti, sono 400.249, in diminuzione del 30% rispetto al 2008. Al 31 dicembre 2021, la popolazione in Italia conta 59.030.133 residenti. Confrontando ...

