Benevento 5 | pareggio in rimonta sul campo del Bovalino

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondoconsecutivo per il GG Team Wear5, fermato sul 3-3 suldel fanalino di coda, con i sanniti costretti ad una importantedopo essere andati all’intervallo sotto 3-0. La gara si è messa subito in salita per i giallorossi, in svantaggio già dopo due minuti per la rete di Zappalà. Al 16’, poi, i padroni di casa hanno trovato anche il raddoppio con Demito e il tris al 18’ ancora con Zappalà. Nella ripresa i ragazzi di mister Nitti sono tornati sul parquet con uno spirito diverso, agguantando un meritato 3-3 nel finale con le reti di Milucci, Toro e Caliendo. Ora il5 ha 20 punti in classifica ed è sempre a ridosso della zona play off. I giallorossi nel prossimo turno chiuderanno il girone di andata ...