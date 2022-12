Il Sannio Quotidiano

Voglio diventare la segretaria"non si candida al congresso Pd: "Sostengo Bonaccini e lo ... 'Non per niente Schlein sarà alla manifestazione romana del 17 contro la', dice un dirigente Pd ...... tanta noia e squadre che mostrano tutte quelle che sono le proprie difficoltà nella...Rata organizza per venerdì 16 dicembre alle 17 presso l'auditorium di UniMc di via Padre Matteo2 l'... Manovra: Ricci (Pd), ‘Ue boccia contanti e Pos, Meloni ammetta errore’ Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Lo stiamo ripetendo da settimane. Alzare il tetto ai contanti e rimuovere l'obbligo Pos sono misure inutili per l'economia e dannose perché aumentano nero ed ..."Ora suono io, Toro" si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport con chiaro riferimento alle ultime dichiarazioni di Samuele Ricci. Il centrocampista ha recentemente cominciato ...