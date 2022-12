Imu | in arrivo la scadenza per la seconda rata | cosa c' è da sapere

Serie A, inil fuorigioco semiautomatico visto ai mondiali del Qatar Sarà adottato sin dalla prossima ...mondiale ha spiegato che un ulteriore aiuto è fornito dal sensore di misura inerziale ()...... Angelo Ferrario , "nonostante la crisi energetica e l'incertezza dei fondi indallo Stato; ... mentre le entrate correnti sono di 1 milione e 642mila euro: "Le entrate dell'diminuiranno con ...Il 16 dicembre scadrà la seconda rata Imu: ecco quali sono le informazioni principali, a quanto ammonta la tassa e chi non dovrà pagarla ...Piu’ di un italiano su tre (36 per cento) che riceve la tredicesima quest’anno deve destinarla per la maggior parte al pagamento di bollette, mutui, rate e tasse come l’Imu in scadenza. E’ quanto emer ...