Ilary Blasi fidanzata con Bastian per finta? Lei non ha confermato la storia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Si continua a parlare die Francesco Totti. Se quest'ultimo ha intrapreso e ufficializzato la suad'amore con Noemi Bocchi, laha fatto breccia nel cuore di un tedesco. Sembrerebbe importante laconMuller, tanto da averla spinta ad organizzare una settimana di vacanza sulla neve. Con loro anche Isabel, la terza figlia avuta da Totti, e l'amica Michelle Hunziker. Negli ultimi giorni è spuntata sul web una vera e propria notizia in merito al fidanzato di. In particolare, Dagospia ha pubblicato uno spiffero da parte di una persona vicina ache avrebbe rivelato che la conduttrice sia rimasta male dopo aver visto le foto del nuovo appartamento di Totti e Noemi. Questo, dunque, ...

Quale amore di cartone e quale finzione! L'amore trae Bastian Muller è autentico e splendente. Almeno a giudicare dalle foto pubblicate da Chi . In vacanza a St. Moritz, la coppia è stata paparazzata in atteggiamenti molto teneri. Chi ...Leggi Anchefra le braccia di Bastian, mentre Totti e Noemi si baciano Rapporti tesi con la famiglia - Mario Caucci al settimanale Chi racconta della sua love story con Noemi Bocchi. 'Ho fatto in modo ...Ilary Blasi e Bastian in vacanza a St Moritz: spunta il bacio tra i due Fino a pochi giorni fa Ilary Blasi è stata in vacanza a St Moritz tra le ...Un video divertente dove Ilary Blasi stessa si mostra sorridente e divertita. Ecco cosa è successo in un bar di Roma.