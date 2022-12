Il nuovo film di Matteo Oleotto “Se mi lasci ti sposo” | giovedì su RAI1

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Purché finisca bene – Se miti. Ildisu RAI 1alle 21.20 Molte delle scene girate a Palmanova: riprese in Municipio, Biblioteca, Piazza e Bastioni Andrà in onda questo, 15 dicembre, alle 21.20 su“Se miti”, ildel regista friulano. Palmanova è stata, assieme a Gorizia, il set principale scelto dal regista per questa nuova produzione: sono state girare scene tra Piazza Grande e Borghi, nel Palazzo Comunale e nella Biblioteca Civica, oltre che sui Bastioni. Il registra della serie TV RAI “Volevo fare la Rockstar” e di “Mai ...

ComingSoon.it

Questo suocosa riguarda Nasce da un'ispirazione molto libera al romanzo di Balzac 'Illusioni perdute' . Lì il protagonista era uno scrittore mentre nel mioun pittore, o aspirante ...... con un pippone di due ore e 37 minuti, mi ha detto che a suo parere la supermaratona deidi ... I: A proposito, il mister chiede un bastoncino di liquirizia. Quello che ciucciava dallo scorso ... The Fabelmans: il nuovo film di Steven Spielberg in anteprima al cinema sabato 17 e domenica 18 James Cameron dirige un sequel superiore al suo predecessore: pur senza l'effetto novità, Avatar: La via dell'Acqua è un kolossal senza precedenti.È finalmente disponibile in italiano il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Uno dei film d'animazione più attesi della saga Spider-Verse, che arriva in esclusiva nei cinema giovedì 1 giugn ...