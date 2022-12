‘Harry e Meghan’ è il documentario più visto su Netflix nella settimana di debutto

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Harry e Meghan”, la cui seconda parte sta per approdare sulla piattaforma, è la docuserie più vista sudi. “Harry e Meghan” è la docuserie più vista sudi. Lo riferisce Cnn citando un comunicato della stessa piattaforma di streaming. In particolare è stata vista per 81,55