Gianfranco D’Attis | un top manager per Prada

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)è nominato Ceo di. il gruppo gli affida la responsabilità dello sviluppo strategico del brand sui mercati internazionali. “La sua comprovata esperienza nel settore Retail del lusso consentirà di amplificare le potenzialità di”, spiega l’azienda. Il suo ultimo incarico è quello di presidente di Christian Dior Americas. Laureato alla Graduate School of Business Administration di Zurigo,completa la sua formazione frequentando il Senior Executive Program presso la Columbia Business School a New York. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

