GF Vip Alberto De Pisis svela Patrizia Rossetti ha avuto una storia segreta con un attore famoso sposato

... i telecronisti saranno Stefano Bizzotto , Luca De Capitani , Dario Di Gennaro eRimedio , ... lo spazio del commento ma anche l'intrattenimento, con alternanza di ospiti,e non, per ...... ha parlato del marito di Giaele De Donà ma anche del suo ex fidanzatoDe Pisis , svelando che le piacerebbe entrare nella Casa del Grande Fratello. "Chi è meglio tra Giaele e", ...La VIP riflette sul suo percorso nella Casa e si dice fiera per essere riuscita a modificare alcuni lati del suo carattere ...Alberto De Pisis ha rivelato ad Alfonso Signorini che Patrizia Rossetti anni fa avrebbe avuto una storia di passione con un noto e bellissimo attore noto ...