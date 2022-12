(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Nei settori come questo in cui c'è stata sempre la gara alsi deve intervenire perché ladeve essere sempre. Si deve cercare di dare la gara a chi darà la prestazione migliore, questo uno degli interventi da mettere in campo". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durugon, intervenendo alla seconda e conclusiva giornata della settima edizione di LiFE (Labour intensive Facility Event) presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma, promosso da ConfindustriaHcfs, e che raccoglie, ogni anno, le più importanti imprese del comparto del facility management e deiintegrati in Italia. "Questo settore ha negli appalti pubblici la sua grande leva e ogni volta deve dimostrare che è ...

Entilocali-online

... coinvolge un certo numero di lavoratori, alla luce della frequente aggiudicazione diche ...conferma il no - Il sottosegretario al Lavoro Claudio, intervenendo in Aula, ha ...Pensioni,: quota 41, ma soltanto per un anno. Poi la riforma Il sottosegretario leghista al ... Imprese verificate per piùCon il FVOE... È operativo da oggi il nuovo Fascicolo Virtuale ... Durigon: "No a gare con massimo ribasso nei servizi, qualità sia fondamentale" Recepire la direttiva Ue sul salario minimo, ma senza introdurlo. Lo sostiene la mozione della maggioranza, presentata oggi a Montecitorio e che sarà votata il 30 novembre. Il testo infatti, impegna i ...