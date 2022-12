Controlli nel Salernitano | deferiti due giovani per detenzione di droga

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Agropoli hanno individuato duein possesso di sostanze stupefacenti. Entrambi sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Nei guai un 21enne agropolese e un 20enne di Capaccio Paestum. I due ragazzi sono stati sottoposti ad un controllo ad un posto di blocco. Si trovavano a bordo di un auto. Gli uomini dell’Arma, dopo le verifiche di rito, hanno ritrovato all’interno della vettura una modica quantità di cocaina e circa 70 grammi tra marijuana e hashish. Per questo sono stati denunciati e dovranno ora chiarire il perché si trovavano in possesso della sostanza stupefacente e indicarne la provenienza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Italia Oggi

...Nas su listeria in mille aziende, 30% irregolari Secondo gli esperti, il generale calo sarebbe da attribuire alle misure di controllo legate al Covid - 19, ancora in vigore2021. Ad ...... considerato il numero di persone presenti, chiedevano rinforzi per ristabilire l'ordine, ma,... In occasione degli ultimi, tra i clienti del locale, sono stati identificati anche soggetti ... Più compliance che controlli nel futuro del fisco - ItaliaOggi.it Lavoro nero, sospesa un’attività imprenditoriale Nei giorni scorsi, personale dell’Ispettorato territoriale di Lecce, assieme ai militari del NIL, ha svolto un’attività ispettiva straordinaria, nell’a ...PRESENTAZIONE DEL PROGETTO CHE STABILISCE UN PRIMATO NAZIONALE IN TERMINI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL’ATTIVITA’ PORTUALE VENERDI’ 16 DICEMBRE ORE 9:30 ...