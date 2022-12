Cantautrici | al via le iscrizioni al Premio Bianca d’Aponte

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AVERSA – Sono aperte leper la 19a edizione del “– Città di Aversa”, il contest che intende promuovere le nuoveitaliane dando loro la possibilità di esprimere la propria creatività, creando anche momenti di incontro, di approfondimento e di confronto con importanti artisti e addetti ai lavori. Non ci sono preclusioni di genere musicale. La scheda di iscrizione e il nuovo bando di concorso sono disponibili su www.daponte.it. La partecipazione è come sempre gratuita, la scadenza è fissata al 24 aprile 2023. Le finaliste del, che si avvale della direzione artistica di Ferruccio Spinetti, saranno come sempre selezionate da un ampio e prestigioso Comitato di garanzia, composto da cantanti, ...

