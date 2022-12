A Roma l' ex Mercato dei Fiori alla mercé degli abusivi

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AGI - Ufficialmente ha chiuso i battenti per motivi di sicurezza, dopo il crollo del soffitto del 28 ottobre scorso, tra le polemiche dei produttori e grossisti die piante e il sollievo dei residenti. In realtà, una parte deldei, per quasi 60 anni ospitato presso la struttura al civico 45 di via Trionfale, quartiere nell'area nord-ovest di, continua a lavorare sotto traccia, approfittando dello stato di abbandono della zona. Decine di venditori, dalle 5 del mattino alle 10, con i loro furgoncini e le loro 'Apette', hanno ripreso a scaricaree piante ornamentali per la gioia di quei clienti, ormai fidelizzati da anni, che non hanno la possibilità di attraversare tutta la città per raggiungere il Centro Carni di via Togliatti, dove il ...