Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 dicembre 2022)DEL 13 DICEMBREORE 08:30 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA INCIDENTE SULL’A1NAPOLI AL KM 590+000. CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE DIREZIONEALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA ALTEZZA APRILIA DIREZIONEE SI RALLENTA, SEMPRE VERSO, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA ANCHE SULL’AURELIA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA MALAGROTTA E RACCORDO ANULARE DIREZIONECODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONENORD E DIRAMAZIONESUD. IN ESTERNA ...