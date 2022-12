Sciopero treni e ondata di gelo | in Gb è incubo per i trasporti

All'ondata di neve e gelo nel Regno Unito si è aggiunto oggi lodei ferrovieri rendendo ancora più difficile se non impossibile spostarsi nel Paese. L'...ha portato alla paralisi deied è ...Gli orari dellodi venerdì 16 dicembre 2022: tutto quello che c'è da ...Le aree di servizio autostradali rimarranno chiuse per tre giorni a partire dalle 22 di martedì 13 dicembre. La motivazione dello sciopero ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...