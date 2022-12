Pd | Bonaccini | ' serve sobrietà | io ho tolto vitalizi e tagliato indennità'

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic (Adnkronos) -. Dieci anni fa fui il primo consigliere regionale italiano a cancellarmi ilo, con altri colleghi. Non eravamo obbligati nè mantenerlo avrebbe voluto dire alcunché, lo facemmo convinti che dovevamo dare l'idea diper quello che allora era diventato un privilegio". Lo ha detto Stefanoa Tg1 mattina. "La prima legge che feci nel 2015, dopo il caso delle spese pazze, fu un taglio di 15mln di euro di costi della politica, tant'è che io sono il presidente di regione con l'più bassa. Dobbiamo riportare la politica ad un rapporto in cui i cittadini ci sentono più vicini alle loro condizioni", ha spiegato il governatore dell'Emilia Romagna.

Roma, 13 dic " "un di più della pace, le diplomazie devono lavorare di più, comprese le istituzioni europee, ... Lo ha detto Stefanoa Tg1 mattina a proposito del dibattito in Parlamento ...: "Siamo a buon punto" Ieri il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano, ...il terzo evento sportivo più seguito al Mondo e il ciclismo è una grande festa popolare che...Roma, 13 dic (Adnkronos) - Serve "sobrietà. Dieci anni fa fui il primo consigliere regionale italiano a cancellarmi il vitalizio, con altri colleghi. Non eravamo obbligati nè mantenerlo ...Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Serve un di più della pace, le diplomazie devono lavorare di più, comprese le istituzioni europee, per far tacere le armi. Però ho sempre condiviso la posizione del ...