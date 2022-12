Meloni | «Pieno sostegno all' Ucraina | sull' energia dalla Ue risposta insoddisfacente e inattuabile»

affronterà il dossier nelle sue comunicazioni di stamani alla Camera. La premier assicurasostegno al Paese invaso anche sul piano militare. "Se Putin morisse la guerra finirebbe", ..."Il Consiglio Europeo torna ad occuparsi dell'impatto dei prezzi dell'energia. L'obiettivo è un percorso di sicurezza energetica" su cui "da mesi l'Italia è in prima fila per un tetto dinamico dei ...IN AGGIORNAMENTO - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene alla Camera dei Deputati per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 ...«Il Consiglio Europeo torna ad occuparsi dell'impatto dei prezzi dell'energia. L'obiettivo è un percorso di sicurezza energetica» su cui «da mesi l'Italia è in prima fila per un tetto ...