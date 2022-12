La Stampa

...solo davanti a Matteo Renzi che lo fece cadere insieme a lui ed aprendo la strada alDraghi.sa benissimo come gira il fumo e come ci si deve muovere in certi ambienti utilizzando ildi ...... 'Questi soldi, 50 milioni - ha detto - sono ancora lì e ilregionale dell'epoca non ha battutoper fare sue queste risorse. Questa mozione invita la Regione a chiedere la dotazione che ... Governo, pugno duro sui migranti: nessun dietrofront, si torna a multe e confische Il ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo in un'intervista a 'Il Messaggero': "La misurazione della performance non deve essere un tabù" ...Il ministro Nordio ha spiegato come potrebbe agire il governo Meloni sulla giustizia: modifiche alla legge Severino e riforma dei reati di abuso d'ufficio e traffico di influenze.