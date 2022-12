GF Vip 7 | i vipponi in nomination nella puntata del 12 dicembre

Puntata effervescente al Gf7 . Dopo la parentesi su Attilio Romita, l'eliminazione di Charlie Gnocchi e l'ingresso di Ginevra Lamborghini , idi Cinecittà hanno ricevuto un'altra sorpresa. Nel giardino del loft sono ...Primi nuovi ingressi Signorini annuncia l'arrivo di Riccardo Fogli aisenza dir loro subito ... Il pubblico ha deciso che ilche deve abbandonare la Casa del Grande Fratello per sempre è ...Questa sera chi sono i vipponi in nomination al GF Vip 7 Ecco chi nella puntata del 12 dicembre è finito al televoto I vipponi in nomination al GF Vip 7 La ventiduesima puntata del GF Vip 7 ci ha ...Nonostante il Natale sia alle porte, i nostri Vipponi non hanno proprio intenzione di essere più buoni! Le tensioni e gli scontri non sembrano placarsi e, in particolare, tra Charlie, Daniele e Tavass ...