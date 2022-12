Firebug | approvata da Apple+ la nuova serie crime con Taron Egerton

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 dicembre 2022)conferma latvcon, riunendo il medesimo team della minidi successo Black Bird.ha dato il via libera allatv, che avràcome protagonista. Lo show cavalcherà il successo del precedente lavoro svolto dal team produttivo, ovvero Black Bird, tratto dal romanzo In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption di James Keene e Hillel Levin. Il nuovo titolo andrà quindi ad ampliare l'offerta degli Apple Original, sulla piattaforma che si sta velocemente dimostrando molto competitiva sul mercato dello streaming seriale. La scrittura diè affidata a Dennis Lehane, già ...