Ecco la cartolina reale di Natale con la Principessa Leonor e l’infanta Sofia

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 13 dicembre 2022) Con una tradizionale Christmas Card pubblicata via social, la famigliaspagnola ha voluto fare pubblicamente gli auguri di. Ma se il medium scelto è uno dei più utilizzati dai sovrani – anche da re Carlo d’Inghilterra e la regina consorte Camilla – il soggetto dell’immagine è di gran lunga meno convenzionale. Lain questione non è infatti un comune ritratto di famiglia, ma una foto in cui appaiono solamente la futura regina, laSofía, figlie di Felipe VI e Letizia Ortiz. Non è la prima volte che i reali di Spagna effettuano una scelta di questo tipo. Negli anni scorsi, in varie occasioni, hanno sempre preferito mettere al centro dell’attenzione le due adolescenti, 17 e 15 anni, che rappresentano il futuro ...