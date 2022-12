“Devo dirvi una cosa su Sarah Altobello” GF Vip 7 | la notizia fortissima è arrivata da fuori

Leggi su tuttivip

(Di martedì 13 dicembre 2022) Non è assolutamente la prima volta che se ne parla. Ma, questa volta, la faccenda preme di più del solito dal momento cheè una delle concorrenti più chiacchierate del GF Vip 7. La sua simpatica ma irrispettosa liaison con Attilio Romita ha superato i limiti per colpa di entrambi a discapito della povera Mimma Fusco. Adesso, è il manager della 34enne a parlare, Tony Toscano. È anche il compagno in realtà. Sembrava un gioco ma a quanto sembra è tutto vero.avrebbe mentito, a tale proposito, e si è detta single prima di entrare al GF Vip 7. Il suo storico manager ha preso la parola dopo la spregevole figuraccia che Attilio Romita ha commesso parlando male della sua cliente. Oltre ad averla difesa a spada tratta ha detto che tra loro non ci sarebbe solo lavoro. Tony Toscano sarebbe il ...