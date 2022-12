Chiesta la convalida del fermo di Campiti | autore della strage di Fidene

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI - Il pm di Roma Giovanni Musarò ha chiesto al gip dire ilnei confronti di Claudio, il 57enne che domenica scorsa alle 9.45 ha ucciso con tre colpi di pistola altrettante donne e ferito altre tre persone nel gazebo di un bar a Roma. L'accusa nei confronti diè quella di triplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dal pericolo di fuga e dai futili motivi. La procura contesta poi al 57enne anche il triplice tentato omicidio, in riferimento alle persone rimaste ferite, e il porto abusivo di armi. Ora si attende che il gip fissi l'udienza diche potrebbe tenersi già domani nel carcere romano di Regina Coeli.

AGI - Agenzia Italia

