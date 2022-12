Trovato cadavere con ferite da taglio in bosco del Pistoiese

La Stampa

Il corpo senza vita di un uomo, parzialmente carbonizzato e con diverse ferite di arma da taglio, è stato rinvenuto in un'area boscosa nella frazione di Colle, a Buggiano (Pistoia), nella Valdinievole. Al momento non è stato possibile individuare l'identità della vittima, ma gli inquirenti sospettano che l'omicidio possa essersi consumato in un'altra zona e che il della vittima sia stato ...