Roma | Pellegrini recuperato | il capitano si allena in gruppo

ForzaRoma.info

- C'è un gruppo di donne musulmane in pellegrinaggio al monastero greco - ortodosso di San ... E ci sono imusulmani accolti a braccia aperte dai monaci greco - ortodossi, in visita al ...In Giappone è stato uno spettatore, in Portogallo tornerà a guidare lain campo. Lorenzoè pienamente recuperato dalla lesione muscolare che lo ha obbligato a restare ai box per oltre un mese. Il capitano oggi si è allenato in gruppo e sarà a disposizione ... Roma, Pellegrini è tornato in gruppo: il capitano è pronto per il Cadice Il numero 7 è assente da oltre un mese a causa della lesione muscolare rimediata nel derby. Ma ora è pronto a tornare ...Blog Calciomercato.com: Juventus e Roma, Massimiliano Allegri e José Mourinho, tecnici che hanno diversi aspetti in comune. Primo fra tutti la bacheca, ...