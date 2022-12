Piazza Fontana | la strage di Stato che non vogliamo dimenticare

di Giovanni Giovannetti Cosa sanno della più recente storia italiana i ragazzi di oggi e di ieri Cosa ricordiamo sui mandanti e gli esecutori materiali dia Milano nel 1969, l'anno dello sbarco sulla Luna (17 morti e 88 feriti); didella Loggia a Brescia (8 morti e 102 feriti) e del treno Italicus nel 1974, l'anno del referendum ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage di, ha ricordato, in una dichiarazione, che 'sono trascorsi 53 anni dal feroce attentato che provoco' nel cuore di Milano morti e sofferenze, sconvolgendo la coscienza del popolo italiano, ...Prima la festa e poi la pulizia della piazza: i tifosi marocchini come i giapponesi. Succede a La Spezia e protagonisti sono stati i tifosi del Marocco, che si sono radunati in Piazza Garibaldi ...Il 12 dicembre 1969 una bomba a Milano alla Banca nazionale dell'Agricoltura. Fu l'inizio della strategia della tensione. Fascisti, servizi segreti italiani e americani uniti per destabilizzare l'Ital ...