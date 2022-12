Londra | voli cancellati a Stansted a causa della neve | disagi anche a Heathrow e Gatwick – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tutti isono stati sospesi a, vicino, dopo che l’aeroporto è stato costretto a chiudere la pista adel maltempo. Come riporta la Bbc,gli aeroporti dihanno cancellato o ritardato idopo che, ghiaccio e nebbia hanno colpito il Regno Unito. Un’allerta meteo gialla rimane in vigore per la Scozia,e il sud-ovest dell’Inghilterra almeno per tutta la mattinata.i treni hanno subito ritardi, mentre gli automobilisti sono stati invitati a prestare la massima attenzione dopo diversi incidenti autostradali. Nel, uno dei tanti momenti dio per i passeggeri. L'articolo proviene da Il Fatto ...