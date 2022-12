Le serie tv nominate e premiate al Golden Globe 2023

Sul fronte televisivo, tra lepiùc'è la sitcom ambientata in una scuola di periferia Abbott Elementary . Superato lo scandalo e conseguente boicottaggio che hanno gettato nel caos l'...Per leTV , anche in questa occasione è la comedy rivelazione di ABC Abbott Elementary a guidare la classifica non ufficiale delle produzioni piùcon cinque candidature, inclusa quella ...Da "The white Lotus" a "The Crown", da "White noise" a "Elvis", la lista completa dei candidati all'80esima edizione ...Tom Cruise non è stato preso in considerazione come miglior attore per Top Gun: Maverick e lo stesso è accaduto per Will Smith.