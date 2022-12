Hirving-Napoli | rinnovo complicato | possibile addio a gennaio

Ilguarda al 25enne francese come potenziale sostituto diLozano , qualora quest'ultimo partisse a giugno. Da notare che Thuram si svincolerà a giugno diventando un appetibile ...Commenta per primo Ilvaluta le mosse di mercato per la finestra invernale. Tra i possibili partenti si inserisce il nome diLozano , che non è considerato incedibile, oltre ad avere un ingaggio tra i più ...Uno dei calciatori della rosa del Napoli potrebbe presto lasciare il capoluogo campano: sul giocatore ci sarebbe l’interesse di un club di Premier League.Cristiano Giuntoli è sempre al lavoro per migliorare la rosa del Napoli. Negli ultimi giorni si parla di un colpo che sarebbe a dir poco clamoroso per tanti aspetti.