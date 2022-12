Hakimi vuole di nuovo l’Inter

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Forza Inter sempre“. Una frase che ha fatto sognare tutti i tifosi interisti, che ha fatto tornare l’amore verso uno dei giocatori simbolo dell’ultimo scudetto. Achrafè stato amato tantissimo nella sua unica stagione in nerazzurro, venendo considerato all’epoca quasi il degno erede di un certo Maicon, altro storico terzino destro meneghino. Grazie alle sue scorribande sull’out di destra,ha potuto contare su una freccia inarrestabile, rimpianta forse solo in parte dopo l’acquisto di Denzel Dumfries. Il tifoso interista infatti non ha davvero accusato la partenza del marocchino grazie alla prontezza della dirigenza, la quale ha da subito visto nell’olandese il tassello giusto per sostituirlo. Perciò la partenza diverso Parigi non ha creato troppi problemi a livello tattico, quanto più a livello sentimentale, ...

La pausa della Serie A, il calciomercato invernale e i Mondiali in Qatar giunti alle semifinali animano le prime pagine dei quotidiani sportivi. Nella GALLERY le prime pagine dei ......(che sta giocando per tre) e Ziyech avevano iniziato la trafila nell'Under 21 olandese eha ... Non sta cercando di giocare per uscire con le luci della ribalta, mauscire con l'Argentina ...Hakimi ha nostalgia dell'Inter e di Milano. Come si legge sul Corriere dello Sport, il nazionale marocchino del PSG sogna un ritorno in nerazzurro e spera in un colpaccio: anche Lukaku sembrava imposs ...Caccia ai talenti che hanno portato il Marocco in semifinale ai Mondiali in Qatar: Milan su Ziyech, Hakimi vuole l'Inter, Liverpool stregato da Amrabat. Moltiplicato il valore degli eroi del Maghreb.