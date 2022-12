Francia | il punto sul futuro di Deschamps resti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Le parole di Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, sulda CT di Didierdopo il Mondiale Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, ha parlato deldi Didierdopo il Mondiale a L’Equipe. PAROLE – «Abbiamo la fortuna di avere un buon allenatore, un staff tecnico decisamente buono. I giocatori non hanno bisogno di essere rassicurati. Trovare un allenatore di questa qualità non è facile. Serimarrà dopo il Mondiale? È lui a dover decidere, io spero che dica di sì. Ma è normale che per tutte le cose ci sia bisogno di una riflessione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

