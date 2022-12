(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic – Laè pronta a dire, come riportato dall’Agi. Una decisione che si aggiungerà alle altre, prese dal governo dinelle scorse settimane, riguardo la progressiva dismissione delle restrizioni contro la diffusione delche tracciava ilInsomma ci siamo. Finalmente, ci permetteremmo di aggiungere. Laha, ritirerà l’app contro il, ovvero la cosiddetta la “Communications Itinerary Card”, usata per tracciare i contatti affetti da coronavirus durante la pandemia. L’app, gestita direttamente dallo Stato, teneva infatti traccia dei contatti avuti in aree ...

Il Primato Nazionale

Nessuna porta chiusa ad un possibile ritiro dalla, quindi: l'ipotesi è più che concreta. Ad ogni modo, lo stesso numero uno del marchio boemo ha fatto sapere che una decisione definitiva verrà ...Laè pronta a ritirare la 'Communications Itinerary Card', una delle principali app utilizzata per tracciare i contatti Covid durante la pandemia e pietra miliare nell'allentamento delle rigide ... Cina, addio all’app anti Covid: cosa ha deciso Pechino Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Boom di casi in Usa, in Cina addio al tracciamento. LIVE ...Piazze asiatiche in territorio negativo mentre gli investitori attendono indicazioni dalla riunione della Federal Reserve ...