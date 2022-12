Calcio | Mondiali 2022 Raphael Varane e Jules Koundé | “Il Marocco non è più una sorpresa”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Giornata di conferenze stampa in Qatar. Domani scattano le semifinali dei, prima Argentina-Croazia, poi Francia-. C’è attesa nel vedere in scena i campioni del mondo in carica: la banda di Didier Deschamps va a caccia della seconda finale consecutiva. A parlare in conferenza stampa è stato il centrale difensivo: “Il nostro obiettivo ovviamente è la vittoria, anche se sappiamo quanto sarà difficile. Essere in semifinale è già una grande soddisfazione e non è mai facile riuscirci in un Mondiale”. Sugli avversari interviene il compagno di reparto: “Ilè una squadra che ha fatto un percorso eccezionale, che ha già battuto grandissime Nazionali. Non è più una”. E ancora: “Meritano di essere a ...