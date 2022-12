Ultime Notizie – Cher | l’annuncio su Twitter | “Mamma se ne è andata”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 11 dicembre 2022) “Mom is gone”, la “se ne è”. Ad annunciarlo suè la leggendaria cantante 76enne, che sembra confermare così la morte della madre Georgia Holt a 96 anni. All’inizio del settembre scorso la donna era stata ricoverata per polmonite per poi essere dimessa, e l’artista aveva raccontato in diversi tweet i problemi di salute della madre e i progressi dopo il ricovero ringraziando i fan per il supporto e l’affetto. Come ricorda il Daily Mail,aveva reso omaggio a sua madre nel 2013 con un documentario trasmesso su Lifetime intitolato ‘Dear Mom, Love’. Il film, di cuiè stata la produttrice esecutiva, descrive in dettaglio l’infanzia di Holt in Arkansas, i suoi sei matrimoni e la sua carriera di cantante e attrice a Los Angeles e la ...