Tra Usa e Europa cresce il fronte dei Paesi non allineati

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dopo l’invasione dell’Ucraina, il mondo occidentale è impegnato in un confronto diplomatico, economico e militare contro la Russia che ha raggiunto il suo apice. Il confronto sta raggiungendo toni isterici, come dimostra una recente risoluzione del Parlamento europeo che non solo definisce la Russia di Putin «Stato sponsor del terrorismo» ma invoca, liquidando l’intera eredità della Russia contemporanea, un «dibattito pubblico trasparente sui crimini del regime sovietico». Se da un lato, con il possibile ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, l’Occidente sembra uscire più coeso dal conflitto, dall’altro, idel Sud del mondo rifiutano ostinatamente di accodarsi a Washington e Bruxelles. L’Occidente – questo concetto scivoloso – non si identifica più, come all’indomani seconda guerra mondiale, con un progetto di emancipazione fondato su crescita economica e ...