Torino | blitz spagnolo per un esterno | c'è anche l'Inter

- Continua ildi Moretti in Spagna dove in questo periodo si stanno preparando molte squadre d'Europa. Il braccio destro di Vagnati ha osservato Vazquez , il giovanissimo terzino del ...In ottobre la "bomba": la Procura dicomunica di aver chiuso le indagini e che ci sono 16 indagati. Finisce l'era di Andrea Agnelli , 48 anni, presidente della Juventus dal 2010, 19 trofei ...TORINO - Continua il blitz di Moretti in Spagna dove in questo periodo si stanno preparando molte squadre d'Europa. Il braccio destro di Vagnati ha osservato Vazquez, il giovanissimo terzino del Valen ...In chiave calciomercato il Torino segue con interesse Jesus Vazquez, Davide Vagnati è pronto a trattare direttamente con il Valencia ...