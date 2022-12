Il calcio ha bisogno di ambizioni ma non di narcisi | e Ronaldo?

(Di domenica 11 dicembre 2022) Aldo Cazzullo nella sua consueta rubrica sul Corriere della Sera di risposte ai lettori, affronta ancora il tema Cristiano. All’indomani della sconfitta del Portogallo nei quarti di finale del Mondiale al opera del Marocco e delle lacrime di CR7 all’uscita dal campo che hanno fatto il giro del mondo, il punto è un confronto tra la grandiosità calcistica del portoghese e il suo ego smisurato. Cazzullo parte dall’immagine del narciso per spiegare che ambizione esmo camminano a braccetto nel nostro mondo e tutto muovono, ma ilsmo rispetto all’ambizione è solo fine a se stesso, anzi si nutre delle sconfitte degli altri “esistono uomini e donne che attraverso altri es- seri umani in realta? fanno l’amore con se stessi. Se stai bene, il narciso sta male; se stai male, il narciso sta bene” È in questa categoria ...

La Gazzetta dello Sport

Parole da capitano e da sportivo vero: una conferma, se mai ce ne fosse stato, dello spessore dell'uomo Harry Kane. FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondiali "Harry Pain": ...... gara valida per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C 2022 - 2023:di inizio ... Hadi un ulteriore successo per sognare magari la zona play - off il Potenza quattordicesimo e ... L’appello di Cairo: "Non lo meritiamo ma abbiamo bisogno di essere aiutati" Nello specifico ha postato un'immagine con il cartello delle partenze di South Gate (giocando chiaramente con il cognome del ct inglese) e aggiungendo una didascalia che non ha bisogno di spiegazioni: ...La squadra del Marocco accede alle semifinali del campionato del mondo di calcio dopo aver battuto la Spagna e, ieri, il Portogallo: una difesa rocciosa che ha subito solo un goal in tutte le partite ...