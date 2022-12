Gran Bretagna | esplosione in un condominio di tre piani | almeno tre morti

Contropiano

Sono almeno tre le vittime di un'esplosione che ha distrutto un condominio di tre piani a Saint Helier, sull'isola di Jersey, nella Manica, nelle prime ore di sabato 10 dicembre. Non sono ancora certe ...Germania con tre atlete nelle prime quattro: Alina Reh al bronzo (27:19), Hanna Klein (27:19) per padroneggiare nella classifica a squadre (9 punti), davanti a(30) e Irlanda (50). L'... L'ondata di scioperi scuote la Gran Bretagna Sono almeno tre le vittime di un'esplosione che ha distrutto un condominio di tre piani a Saint Helier, sull'isola di Jersey, nella Manica, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...