Franco | corriere Amazon | muore stroncato da malore | cercava di spostare il furgone bloccato nel fango

Corriere della Sera

Il suo furgone era rimasto impantanato nel fango, ha cercato di sbloccarlo ma si è sentito male. È morto così a 41 anniD'Alessandro,di Amazon di Pescara, oggi pomeriggio a Ortona, nel chietino. L'uomo, mentre era al lavoro, si è ritrovato in un fossato impraticabile. Henry Anderson, malore improvviso ...Morto sul lavoro per un malore, durante una consegna.D'Alessandro aveva 41 anni, era di Pescara e faceva ilper Amazon. Il suo furgone è finito nel fango, ad Ortona, in località San Donato, provincia di Chieti. Un fossato dal quale non ... «Vincerete ma non convincerete». Il duello tra Franco e lo scrittore Nell’archivio della Fondazione Corriere della Sera sono custoditi più di 6 milioni ... Daniele Manca, Eva Cantarella, Massimo Franco, Paolo Giordano, Antonio Scurati, Paolo Mieli. Il viaggio continua.Morto sul lavoro per un malore, durante una consegna. Franco D'Alessandro aveva 41 anni, era di Pescara e faceva il corriere per Amazon. Il suo furgone è finito nel fango, ad Ortona, in località San D ...