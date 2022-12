Badminton | World Tour Finals 2022 | Viktor Axelsen continua a mietere successi

Agenzia ANSA

04.00Tour Finals (diretta streaming su BWF Tv) 08.00 GOLF (DPTour) - Alfred Dunhill Championship, secondo giro (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ dalle ore 11.00) ...The event wrapped up this year'stour of theFederation (BWF). The top eight global players with the highest points, including singles and doubles, competed in the Finals. The ... Finali del Badminton World Tour 2022 Le finali del Badminton World Tour (BWT), iniziate il 7 di dicembre hanno visto il giocatore di Singapore Loh Kean Yew, numero 3 al mondo battere Chou Tien-chen del Taipei cinese 21-15, 21-17 nella pa ...Le finali del Badminton World Tour (BWT), iniziate il 7 di dicembre hanno visto il giocatore di Singapore Loh Kean Yew, numero 3 al mondo battere Chou Tien-chen del Taipei cinese 21-15, 21-17 nella pa ...