Allagamenti ad Aranova | Severini | “Il Comune faccia il suo dovere | controlli le aziende private e avvii gli interventi di messa in sicurezza idraulica”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Fiumicino – “All’indomani della forte alluvione che ha colpitocon l’ondata di acqua e fango, riversatisi nelle abitazioni e strade bisogna iniziare, verificati i danni, a parlare di risoluzioni immediate. Non è più possibile agire sempre in emergenza, serve programmazione e investimenti mirati volti allae salvaguardia del territorio. Non si può giocare con la vita dei cittadini. La politica è chiamata ad assumersi il coraggio delle scelte, anche se impopolari e avviare glidiin”. A parlare è Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. “Quello che è successo adha dell’inverosimile – prosegue -. Oltre ai soliti problemi idrogeologici in zona Castiglione, anch’essi ...

Il Faro online

