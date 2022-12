Traffico Roma del 10-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto diversi gli incidenti nonostante il pocodel momento code sul tratto Urbano della A24 incidente avvenuto in prossimità di via Fiorentini verso la tangenziale est 1 km di coda in aumento fino ancora per incidente sulla tangenziale est tra via Salaria & via dei Monti Tiburtini in direzione San Giovanni auto in coda su via Appia Nuova verso il centro incidente in prossimità di via delle Capannelle chiusa da questa mattina per lavori di potatura via Merulana tra piazza di San Giovanni in Laterano Viale Manzoni In entrambe le direzioni fino alle 17 in programma a partire dalle 930 una manifestazione in via XX Settembre possibili difficoltà l’area circostante attenzione alla pioggia che per l’intera giornata interesserà la capitale all’interno Lazio diramata dalla Protezione Civile allerta ...