La teoria sociale di Giorgia Meloni | minacciata dai poveracci | ci vorrebbe Sylos Labini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) Passata la festa gabbato, lo santo. Dopo le celebrazioni di buoni sentimenti e i generosi pronunciamenti ecumenici del day after il successo elettorale di, il vero volto dei vincitori e i loro retro-pensieri effettivi balzano fuori in tutta l’inquietante protervia che li caratterizza. Sicché la Manovra per la Legge di Bilancio 2023 è la più accreditata vetrina di cosa abbiano in testa i nuovi governanti. Quel programma definito da qualsivoglia commentatore non allineato all’ortodossiaana per cortigianeria o ideologia, un palese regalo agli evasori e uno sfregio impietoso alla povertà. Insomma, il solito target reazionario composto da abbienti e impauriti/risentiti: i ricchi, a cui non si deve toccare “la roba” (far pagare le tasse), e quanti si sentono minacciati dai; vuoi in quanto ...