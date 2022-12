Il tabellone delle semifinali dei Mondiali | date e orari delle partite

...quarti di finale Olanda - Argentina 2 - 2 (5 - 6 dopo calci di rigore) Croazia - Brasile 1 - 1 (5 - 3 dopo calci di rigore) Inghilterra - Francia 1 - 2 Marocco - Portogallo 1 - 0 Il...Ecco i risultati, con ilsemifinali.quarti di finale Croazia - Brasile ...Chi gioca contro chi in semifinale ai Mondiali Quali nazionali sono in una parte del tabellone e quali dall'altra Scopriamolo insieme.Dopo il fioretto arrivano i trionfi individuali di Orleans. La foggiana delle Fiamme Oro batte la collega romana in semifinale e poi rimonta la francese Apithy Brunet chiudendo 15-14. Curatoli cede so ...