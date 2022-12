“Il Presidente sta bene” Mattarella positivo al Covid | una nota del Quirinale rassicura

... questore,di commissione odi un intergruppo a seguito di "seri episodi di ... "Nell'esprimere sconcerto per quantoemergendo, Articolo Uno esprime fiducia nell'autorità ..."Ilbene" , hanno inoltre confermato alcune fonti vicine al Colle. Nessun impegno , in ogni caso, era previsto per la giornata di domani, domenica 11 dicembre. Mentre lunedì 12 è già ...«È un fatto scandaloso, esiste un “cartello” tra le due compagnie Ita, a capitale pubblico, e Ryanair, che servono la Sicilia, un monopolio a due in forza del quale i prezzi sono schizzati. Lunedì, e ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha il Covid-19 ed è attualmente in isolamento nei suoi alloggi al Quirinale. Rinviati gli impegni ...