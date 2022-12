Il pianto di CR7 in mondovisione e i dubbi sul futuro

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Lacrime inche segnano un'epoca. Rimarranno nella storia le immagini di Cristiano Ronaldo, ripreso dalle telecamere mentre piangeva per l'eliminazione dal Mondiale del "suo" Portogallo. Partito in panchina anche stavolta, il suo ingresso in campo nella ripresa non è bastato ai lusitani per rimontare il gol di svantaggio contro il Marocco. La corsa del Portogallo si ferma ai quarti e per Ronaldo sfuma quella che sembrava essere l'ultima possibilità di completare la sua collezione straordinaria di trofei. Con la maglia della nazionale ha vinto gli Europei, uscendo per infortunio durante la finale, ma la Coppa del Mondo rimarrà per sempre un sogno. A meno che Ronaldo non decida di riprovarci nel 2026, quando avrà 41 anni. Non è stato sicuramente l'epilogo che sognava Cristiano quello materializzatosi in Qatar, al suo quinto Mondiale in carriera. CR7, ...