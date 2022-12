Ecco la guida di Veriety per i regali a tema Wes Anderson

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Esistono registi da regalo e registi che da regalo non sono. Vale per i film, e per quel che sta attorno ai film. Abbiamo visto poco di “The Mandalorian” (magari un domani, se sparissero tutti gli altri film e serie e libri) ma Baby Yoda era fantastico. Ora sappiamo che si chiama Grogu – nome non all’altezza del soprannome. Ma i pupazzetti con il cappottino di montone risvoltato al collo e alle maniche, e certe pantofoline con la sua immagine e le orecchie saettanti restano nel nostro cuore. Regista da regalo, per i suoi film, è Damien Chazelle. Contiamo i giorni che mancano all’uscita di “Babylon” – la Hollywood Babilonia di Kenneth Anger, regista sperimentale e amante del tradizionalissimo pettegolezzo. Ma è difficile immaginare un merchandising adeguato. Forse il pupazzetto di Brad Pitt in mutande con calze e giarrettiere sbirciato nel trailer. Osiamo: Margot Robbie che sempre nel ...