CR7 e il Mondiale | ecco il record che non ha battuto

(Di sabato 10 dicembre 2022) Finisce con una deludente e scottante eliminazione ai quarti di finale contro il Marocco ildel Portogallo Al suo ultimo, Cristiano Ronaldo è tornato alla vera costante dei suoi Mondiali. A eccezione di quello in Russia, dove ha segnato 4 gol (uno dei quali era servito proprio per battere il Marocco), in tutte le altre edizioni non è mai andato oltre un acuto, a partire dal 2006 per finire a quello odierno. Tra i tantiche ha raccolto in carriera, non ci sarà quello del miglior goleador del Portogallo al, che rimane a Eusebio (9 contro gli 8 di CR7). L'articolo proviene da Calcio News 24.

...a sorpresa contro il Marocco il sogno del Portogallo di raggiungere le semifinali di un... ma il dopo - partita, oltre che dalle lacrime diin casa lusitana, è stato scandito dalle ...Dopo l'eliminazione del Portogallo e quindi di Cristiano Ronaldo daldi Qatar 2022 per mano del Marocco, la sorella dell'ex Juventus ha così scritto sui social: 'Hanno ucciso l'uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione'. Nella storia su ...CR7 in lacrime, finisce la sua storia con i Mondiali ... Ne parlano anche altri media Un gol straordinario di Youssef En-Nesyri trascina il Marocco in semifinale al Mondiale in Qatar e ad Albenga al ...Il Portogallo è stato eliminato dal mondiale di Qatar 2022 per mano del Marocco e Cristiano Ronaldo ha lasciato il campo in lacrime dopo il triplice fischio, in quella che di certo è stata per lui l'u ...